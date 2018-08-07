Профессор подал в суд на МФТИ

Доктор физико-математических наук Максим Балашов подал в суд на МФТИ, в котором он проработал почти 20 лет. Ученый требует признать незаконным его увольнение. Максим Балашов — один из активных лидеров профсоюза "Университетская солидарность". Ему удалось добиться повышения зарплат преподавателям МФТИ. На конкурсном заседании члены Ученого совета критиковали общественную деятельность Максима Балашова. К его научной и преподавательской работе претензий не было. Представители Конфедерации труда России и профсоюза "Университетская солидарность" считают, что конкурс проводился с нарушениями, а состав Ученого совета МФТИ не соответствовал уставу. Активисты запустили международную компанию в защиту ученого Максима Балашова. В пресс-службе МФТИ ситуацию не прокомментировали, потому что "спикер по этому вопросу сейчас недоступен".