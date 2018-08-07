FT: Китай требует создания парторганизаций в иностранных вузах

Власти Китая требуют обязательного создания партийных организаций в филиалах иностранных вузов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их данным такое требование содержится в закрытой директиве организационного отдела ЦК Коммунистической партии Китая.

Собеседники газеты отмечают, что распоряжение действует с прошлого года, но о его существовании стало известно лишь сейчас. По данным Financial Times, таким образом компартия стремится усилить контроль над всеми аспектами гражданского общества, включая образование.

Ранее стало известно, что как минимум 30 частных китайских компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже добавили в свои уставы пункт о направляющей роли партии в их деятельности.

