Центизбирком рассмотрит 8 августа вопрос о референдуме

Российский Центризбирком рассмотрит 8 августа вопрос об инициативах по проведению референдумов. По сведениям издания "Коммерсантъ", могут быть рассмотрены несколько предложений о провединии референдума.

Одним из инициаторов обсуждения вопроса о "пенсионном" референдуме стал кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов. Заявку подала также региональная организация КПРФ в Иркутской области.

Если ЦИК одобрит инициативы по проведению референдума о повышении пенсионного возраста и в регионах начнётся сбор подписей за референдум, то отменить подготовку к референдуму сможет только Конституционный суд, отмечает издание "Коммерсантъ".