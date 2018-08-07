Бывшие "сообщники Басаева" получили второй пожизненный срок

Суд в Чечне приговорил ко второму пожизненному заключению предполагаемых членов "банды Шамиля Басаева". Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева признали виновными в нападении на колонну российских военных в 1999 году в Чечне. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Крымшамхалова и Деккушева обвинили в участии незаконном вооруженном формировании и посягательстве на жизнь военнослужащих. По версии следователей, 4 октября 1999 года они участвовали в атаке на колонну федеральных войск в районе станицы Червленная в Чечне. Тогда погибли 15 военнослужащих, 28 получили ранения.

В 2004 году Крымшамхалов и Деккушев были приговорены к пожизненному заключению по делу о взрыве дома в Волгодонске, а также жилых домов в Москве.

В результате взрывов жилых домов в Волгодонске, Буйнакске и Москве в 1999 году погибли 307 человек, более 1700 получили ранения. Согласно официальной версии российских властей, теракты осуществили северокавказские боевики. Российская и мировая общественности продолжают обсуждать версию о причастности к терактам спецслужб России, прежде всего ФСБ.