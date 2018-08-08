Politico: Путин передал Трампу предложения в области разоружения

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля выдвинул ряд предложений в области контроля над вооружениями, в том числе о проведении переговоров об ограничении ядерного оружия и запрете размещения оружия в космосе. Об этом сообщил портал Politico со ссылкой на российский документ под названием "Диалог по вопросу контроля над вооружениями", который якобы содержит эти предложения.

Среди них, как отмечает издание, значится продление на пять лет срока действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений ( СНВ-III), который истекает в 2021 году. В памятке также заявлено о приверженности России Договору о ракетах средней и меньшей дальности. В документе также отмечается необходимость заключения нового договора о космосе, который запрещал бы обеим странам "выводить оружие на орбиту Земли", пишет Politico.

После переговоров в Хельсинки в Конгрессе США призывали Дональда Трампа отчитаться о темах беседы с Путиным, на которой присутствовали только переводчики. После саммита в Хельсинки Трамп заявил, что обсудил с Путиным ряд вопросов, включая усилия по денуклеаризации Северной Кореи, сирийский кризис, борьбу с терроризмом и кибератаки, но не сообщил никаких подробностей. Российские официальные лица заявили, что Путин сделал конкретные предложения Трампу во время переговоров о конфликте на Украине.