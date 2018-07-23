Трамп уверяет, что "ни в чём не уступил" на переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что "ничего не сдал" на закрытой встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Однако он уклонился от точного описания хода переговоров и не стал вдаваться в детали, сообщает агентство Рейтер. У однопартийцев Трампа - республиканцев в последнее возникают вопросы о возможных тайных соглашениях, заключенных Трампом с Путиным.

"Я ничего не сдал, мы в основном говорили о будущих преимуществах для обеих стран", - написал Трамп в Твиттере.

После саммита в Хельсинки Трамп заявил, что обсудил с Путиным ряд вопросов, включая усилия по денуклеаризации Северной Кореи, мирный процесс на Ближнем Востоке и кибератаки, но не сообщил никаких подробностей. Российские официальные лица заявили, что Путин сделал конкретные предложения Трампу во время переговоров о конфликте в Украине. Государственный секретарь США Майк Помпео также сказал, что они обсудили сирийский кризис.

Высшие должностные лица разведки США и члены Конгресса также заявили, что не знают содержания переговоров и не были проинформированы об их ходе. Несмотря на критику переговоров Трампа и Путина в Америке, президент США пригласил Путина посетить Вашингтон.