В Москве вывесили баннер в поддержку Олега Сенцова

В Москве на Крымском мосту рано утром в среду появился баннер в поддержку Олега Сенцова и требованием освободить политзаключенных.

Сегодня 87-й день голодовки осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова.

Накануне адвокат Дмитрий Динзе после посещения своего подзащитного в колонии рассказал об ухудшении его состоянии. Сенцов, по его словам, потерял 30 килограмм, а его пульс снизился до 40 ударов в минуту.Однако Режиссер не собирается прекращать голодовку и ложиться в городскую больницу города Лабытнанги. Сенцов считает, что медицинский персонал к нему агрессивно относится и может навредить.

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, где Сенцов отбывает наказание, утверждает, что состояние здоровья украинского заключенного оценивается как "удовлетворительное" и что ему проводят "лечение, направленное на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений".

14 мая Олег Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца.

Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.