Дмитрий Динзе: состояние здоровья Олега Сенцова ухудшается

Здоровье украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку в российской колонии, становится хуже. Об этом телеканалу "Громадское" сообщил адвокат режиссера Дмитрий Динзе.

Сенцов отказывается от госпитализации, несмотря на то, что испытывает проблемы с сердцем и тяжело переносит жару. Режиссер не собирается прекращать голодовку и ложиться в городскую больницу города Лабытнанги. Сенцов считает, что персонал к нему агрессивно относится и может навредить.

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца.

Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.