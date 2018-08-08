В Минске следователи пришли с обыском к журналисту DW

Сотрудники Следственного комитета Белоруссии в средупришли с обыском в квартиру минского корреспондента "Немецкой волны" Павлюка Быковского. Об этом журналист написал в фейсбуке.

Следователи объяснили Быковскому, что пришли делать проверку по адресу, а не к нему лично, и что имеют ордер прокурора. Статуса подозреваемого Быковский на данный момент не имеет. Сам журналист сообщил Радио Свобода, что обыск связан с делом государственного информагентства БЕЛТА.

Накануне обыски прошли в редакциях негосударственного новостного портала TUT.BY и информационного агентства БелаПАН. По данным Следственного комитета Белоруссии, они проводились в рамках расследования дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства БЕЛТА. В тот же день были задержаны, позже арестованы на трое суток несколько журналистов, в том числе главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова.

Основатель портала Юрий Зиссер заявил о политической подоплеке дела.

Белорусская ассоциация журналистов, правозащитный центр Весна" и Белорусский ПЕН-Центр осудили обыски в редакциях БелаПАН и TUT.BY и призвали немедленно освободить задержанных журналистов.

В совместном заявлении они назвали действия правоохранительных органов чрезмерными и грубо нарушающими свободу слова. Преследование редакций БелаПАН и TUT.BY вызывает особое беспокойство на фоне систематических нарушений права на распространение информации и запугивания независимых журналистов в Белоруссии, говорится в заявлении.