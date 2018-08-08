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СМИ: сенаторы США предложили признать РФ "спонсором терроризма"

Капитолий, Вашингтон

Американские сенаторы предложили признать Россию "спонсором терроризма", пишет в среду газета "Коммерсант", которая утверждает, что в ее распоряжение попала копия соответствующего законопроекта. Документ также есть в распоряжении медиахолдинга РБК.

Издания сообщают, что "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" предполагает создание единой системы санкций в отношении России – от "акта Магнитского" до "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций".

Речь идёт об организации Национального центра по борьбе с гибридными угрозами, а также "координационного офиса" для взаимодействия с Европейским союзом по вопросу санкций. В документе кроме прочего говорится о блокировке долларовых счетов российских банков и введении запрета на операции с новым российским госдолгом для американских резидентов.

Проект нового закона о санкциях против России, внесённый неделю назад на рассмотрение в Конгресс США. Его представила группа сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом. Авторы законопроекта отметили, что санкционный режим будет ужесточаться до тех пор, пока президент России "не откажется от кибератак, не выведет войска из Украины и не прекратит попытки создавать хаос в Сирии".

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