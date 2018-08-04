Сенат США закручивает гайки. Новые санкции против Москвы назвали жесткими

Группа американских сенаторов внесла в верхнюю палату проект закона о новых санкциях против России. Авторы документа называют свой набор санкций самым жестким по сравнению с введенными ранее.

Проект под названием "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля" внесен влиятельными сенаторами от обеих партий. Каждый из них прежде не раз высказывался в пользу ужесточения санкций. В частности, республиканец Линдси Грэм после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки выступил по телевидению со строгим внушением в адрес президента США:

"Когда вы садитесь за стол переговоров с Путиным, я надеюсь, вы понимаете, что говорите с врагом Соединенных Штатов, врагом демократии, и не надо обманываться, господин президент: Путин вам не друг".

Аналогичным образом высказывался и республиканец Бен Сасс:

"Владимир Путин – не друг. Владимир Путин – деспот. Президент Соединенных Штатов был не прав, когда поздравил его, а пресс-секретарь Белого Дома была не права, когда уклонилась от простого вопроса, было ли переизбрание Путина свободным и честным. Американский народ знает ответ, и граждане России знают, и весь мир знает".

Сенатор-республиканец Марко Рубио еще в январе внес в палату проект "Закона о сдерживании" (или, в другом варианте перевода, "устрашении") и теперь предлагает вернуться к этому вопросу. Законопроект Рубио уже получил поддержку лидера сенатского большинства Митча Макконнелла и председателей профильных комитетов, юридического и по иностранным делам. Вот как Марко Рубио объяснил свою позицию:

"Единственное, что понимает Владимир Путин, это устрашение. "Закон об устрашении" содержит перечень санкций, которые вступают в силу немедленно после того, как директор национальной разведки придет к выводу, что Россия снова вмешивается в наши выборы. Так что еще до того, как он начнет действовать, он будет очень хорошо понимать, какую цену придется заплатить за это. Такие люди как Владимир Путин действуют исходя из оценки выгоды. Они взвешивают потери и приобретения и принимают соответствующее решение. Нет сомнения в том, что в 2016 году он решил, что потери будут низкими, а приобретения огромными, и он сделает это снова, если цена не будет достаточно высокой".

Именно с таким заявлением выступил в четверг на брифинге в Белом Доме директор национальной разведки Дэн Коутс. Его поддержали главы других ведомств, ответственных за национальную безопасность, принимавшие участие в брифинге:

"Разведывательное сообщество по-прежнему обеспокоено угрозами предстоящим выборам, как промежуточным, так и президентским 2020 года. Что касается российского вмешательства в промежуточные выборы, то мы продолжаем наблюдать вездесущую пропагандистскую кампанию России, преследующую цель ослабить Америку и посеять в ней раздор. Эти усилия не ограничиваются нынешними или будущими выборами, но определенно касаются проблем, имеющиих отношение к выборам. Нам также известно, что русские пытались взломать компьютеры и похитить информацию как у кандидатов, так и у должностных лиц".

Наконец, в прошлом месяце со своей законодательной инициативой выступил еще один соавтор билля о санкциях - республиканец Кори Гарднер:

"Четыре года назад погибло почти триста человек, когда российская ракета сбила с территории восточной Украины самолет "Малайзийских авиалиний". Россия не только уничтожила пассажирский авиалайнер, но и вторглась в соседние Грузию и Украину, поддерживает в Сирии кровавый режим Асада и наших врагов в Афганистане. Она ведет активную информационную войну против западных демократий, включая вмешательство в выборы в Соединенных Штатах и в других странах. Ранее в этом году русские еще раз вышли за рамки допустимого, применив химическое оружие против двух человек на территории нашего союзника. Я вношу законопроект, обязывающий государственный департамент в течение ближайших 90 дней определить, следует ли внести Россию в список государств – спонсоров терроризма, и я надеюсь на скорое обсуждение проекта".

Положение, обязывающее госдепартамент рассмотреть вопрос о включении России в список спонсоров терроризма, стало составной частью законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". Проект, кроме того, предусматривает подготовку доклада о личных активах Владимира Путина и применение санкций в отношении российских политиков, олигархов и членов их семей, "способствующих, прямо или косвенно, противозаконной и вредоносной деятельности в интересах Владимира Путина". Санкциям подлежат инвестии в российские энергетические проекты и операции с российскими государственными ценными бумагами.

Этот пункт, однако, оказался мягче, чем ожидалось: инвесторы смогут работать с уже выпущенными облигациями федерального займа – под санкции попали только новые выпуски. Кроме того, закон обяжет страховые компании устанавливать и сообщать соответствующим органам личность конечного приобретателя крупной недвижимости в США.

В соответствии с законом в США будет учрежден Национальный центр борьбы с гибридными угрозами, а в составе госдепа появится отдел по киберпространству и цифровой экономике. Будут ужесточены наказания за киберпреступления, особенно за взлом систем управления критически важной инфраструктурой. Вмешательство в выборы станет основанием для отказа в виде на жительство в США. Наконец, для выхода США из НАТО теперь потребуется квалифицированное большинство в Сенате, то есть две трети голосов. Чтобы снизить зависимость некоторых членов НАТО от российского оружия, США будут направлять им излишки собственных вооружений.

Жесткий курс в отношении России поддержал и спикер Палаты представителей Пол Райан. Он сделал это заявление сразу после саммита в Хельсинки:

"Владимир Путин не разделяет наши интересы. Владимир Путин не разделяет наши ценности. Мы только что закончили расследование российского вмешательства. Вмешательство в наши выборы было. Это совершенно очевидно. В результате мы ввели санкции в отношении России, так что мы заставили их ответить. Я понимаю желание и необходимость наладить отношения. Это вполне резонно. Но Россия – это угрожающее нам государство, не разделяющее наши интересы и наши ценности. По этому поводу не может быть никаких сомнений".

Законопроект, внесенный в Сенат, пользуется широкой поддержкой в Конгрессе. Во всяком случае, пока никто из законодателей не высказался против. Президент тоже еще не выразил свое отношение к биллю. Но если он будет принят консенсусом, как это произошло год назад с другим законом о санкциях, президенту Дональду Трампу останется его только подписать.