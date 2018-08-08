Пограничники отказались выпустить Марию Алехину из России

Участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину отказались выпустить из России. Она пыталась вылететь из московского аэропорта Домодедово на гастроли в Великобританию.

"На паспортном девушка взяла паспорт, посмотрела в компьютер, сразу позвонила и что-то шепотом почти сказала в трубку. Сказала, документы требуют дополнительной проверки, пришел сотрудник – вообще мальчик – сказал, что ФСБ", сообщила Алёхина интернет-изданию "Медиазона".

Алёхина направлялась в Лондон, откуда должна была прибыть в Эдинбург. Там у участницым Pussy Riot было запланировано театральное выступление на фестивале.

Днём ранее Алехина вместе с Дмитрием Энтео и другими активистами провела акцию у здания Федеральной службы исполнения наказаний в Москве. Они наклеили на здание плакаты "ФСИН=Гулаг", а также фотографии заключенных, повергшихся пыткам в российских тюрьмах. Информация о подобных пытках массово поступает из регионов страны.

В середине июля суд в Москве оштрафовал Алехину за уклонение от обязательных работ, которые были назначены за участие в акции в поддержку Telegram и протесты у здания ФСБ.