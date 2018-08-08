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Грузинская война как репетиция украинского сценария. Эфир в 19:05

Колонна российской артиллерии на дороге Гори-Тбилиси в августе 2008

Вторжение в Грузию стало первой попыткой РФ установить военный контроль над чужими территориями. Второй был Крым. Потом Донбасс. ОБ уроках российско-грузинской войны политик Леонид Гозман, журналист Акакий Микадзе и экс-прокурор Игорь Степанов. Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12

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