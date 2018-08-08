Большой митинг оппозиции назначен на 9 сентября. Leon Kremer #16

Сегодня мы поговорим про новый этап протеста в России. На 9 сентября назначена крупная акция протеста, которая пройдет во всех крупных городах. После летней спячки снова возрастает гражданская активность, за время летних месяцев были увеличены налоги и поднят пенсионный возраст. Все те причины, которые раньше побуждали граждан выходить на митинги, тоже не исчезли. Новая акция будет готовится целый месяц, поэтому можно ожидать большое количество участников. В этом видео я делюсь своими личными причинами поддерживать гражданский протест, главная из них, это безнаказанное избиение участников протестных акций, нанятыми властями титушками