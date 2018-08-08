Полицейские в Москве издевались над задержанными несколько лет

На Ярославском вокзале в Москве полицейские в течение нескольких лет проводят незаконные обыски граждан, угрожая им уголовными делами за хранение наркотиков.

В субботу о таком обыске рассказал преподаватель Высшей школы экономики Владимир Бродский. По его словам, его задержали для проверки документов, после чего завели в подвальное помещение, где раздели догола и угрожали "вытрясти все, что нужно".

А в среду телеканал "Дождь" сообщил, что его корреспондентам удалось найти еще несколько жертв полицейского произвола на территории Ярославского вокзала.

В частности, предприниматель Вячеслав Володин рассказал, что те же полицейские задерживали и обыскивали его 30 июля. Ему также приказали "спустить штаны и трусы", пригрозив уголовным делом. Кроме того, у Володина изъяли телефон, прочитав всю его переписку в мессенджерах и почте, а также просмотрев все личные фотографии.

На данный момент известно о четырех жертвах произвола со стороны одних и тех же сотрудников полиции, причем первую - Данилу Захарова - обыскивали подобным образом еще в 2015 году.

Во всех случаях полицейские не объясняли причину задержания, ссылаясь то на "особо охраняемую зону", то на "спецоперацию", а после издевательств отпускали задержанных без составления протокола. Обыски, при этом, они проводили без понятых.

Двое из подвергнутых издевательствам сообщили имя сотрудника полиции, принимавшего в них участие – это прапорщик Алексей Торопец. СМИ сообщают, что три года назад он находился в звании старшего сержанта. При этом сейчас во время обыска преподавателя ВШЭ Бродского, Торопец представился сотрудником уголовного розыска и был в штатском.

В управлении на транспорте МВД сообщили, что по вышеуказанным фактам уже проводится проверка, но, как выяснили СМИ, проверка в отношении полицейских Ярославского вокзала проводилась еще три года назад, но никаких результатов не дала.