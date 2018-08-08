Сенатор из США передал Путину письмо от Трампа

Сенатор-республиканец Пол Рэнд передал письмо президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Об этом Рэнд написал в твиттере. Сенатор, в частности указал, что в письме, в частности, подчеркивается важность сотрудничества в борьбе с терроризмом и возобновления культурного обмена.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил получение письма от Трампа по дипломатическим каналам. По словам, Пескова Путин пока не ознакомился с содержанием документа.

Пол Рэнд в составе американской делегации посетил Москву в начале августа. Он пригласил некоторых членов Совета Федерации посетить Вашингтон.

Ранее в среду, 8 августа, стало известно, что Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля выдвинул ряд предложений в области контроля над вооружениями, в том числе о проведении переговоров об ограничении ядерного оружия и запрете размещения оружия в космосе.