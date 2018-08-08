"Дождю" стало известно о новых фактах пыток заключенных

Телеканал "Дождь" опубликовал рассказ заключенного забайкальской колонии №5 Михаила Калманова о пытках. Ранее о насилии со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в этой колонии после футбольного матча Россия – Хорватия рассказали двое других заключенных.

Калманов рассказал, что 8 июля его обыскали и заставили раздеться догола. Он отказался это сделать и снял только верхнюю одежду, после чего ему брызнули в глаза из газового баллончика и избивали в течение 15–20 минут. Заключенный утверждает, что сотрудники ФСИН применяли электрошокер и проводили его через "живой коридор".

После избиения Калманова перевезли в следственный изолятор в Чите. Там у него зафиксировали кровоподтеки на разных участках тела. В СИЗО Калманов выяснил, что против него возбуждено дело о дестабилизации работы колонии. По мнению заключенного, так сотрудники ФСИН хотели скрыть факты превышения полномочий.

Адвокат Анастасия Коптева сообщила, что ФСИН не отрицает факт происшествия. Однако сотрудники колонии утверждают, что применяли силу в разумных пределах. Коптева сообщила, что подала жалобу в генеральную прокуратуру.

Тема пыток в исправительных учреждениях привлекла внимание общественности в конце июля после публикации видео, на котором сотрудники ярославской исправительной колонии №1 избивают заключенного Евгения Макарова. После этого стали приходить сообщения о применения насилия в местах лишения свободы и отделениях полиции в других регионах.