Опубликована запись применения пыток в российской колонии

"Новая газета" в пятницу опубликовала десятиминутный ролик, на котором сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний жестоко избивают и пытают заключенного. По данным издания, на видео запечатлены издевательства над Евгением Макаровым, который в прошлом году жаловался на пытки в ярославской колонии ИК-1 вместе с осужденным по "Болотному делу" Иваном Непомнящих.

На записи около десяти человек в форме бьют дубинками скованного наручниками обнаженного человека, который просит о пощаде. Один из участвующих в избиении обвиняет заключенного в том, что он его оскорбил.

Ранее власти заявляли, что к Макарову действительно применяли "специальное средство палка резиновая" из-за того, что он якобы попытался нанести себе увечья во время "воспитательной беседы". Уголовное дело по жалобе этого осужденного возбуждать не стали. Правозащитники и Европейский суд по правам человека потребовали провести независимую медицинскую экспертизу.

В начале июля Следственный комитет завел дело об избиении в следственном изоляторе водителя ярославской экологической компании Руслана Вахапова. Он был третьим заключенным наряду с Непомнящих и Макаровым, кто заявил о пытках в ярославской ИК-1.