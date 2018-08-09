Руководивший тушением "Зимней вишни" пытался покончить с собой

Руководитель первой пожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", пытался покончить с собой в следственном изоляторе. Об этом сообщила "Коммерсанту" его жена Татьяна Бурсина.

Во вторник, 7 августа, Бурсину должны были провести психиатрическую экспертизу. Однако, по словам жены, его доставили в больницу с перебинтованными руками. По её мнению, поводом для суицида могло стать давление со стороны следователей, а также отказ в свидании с семьей.

Как сообщил ТАСС анонимный источник в медицинских кругах, Бурсин пытался покончить с собой из-за нервного срыва. В управлении Следственного комитета по Кемеровской области пока не комментировали причины госпитализации пожарного.

Адвокат Ольга Куприянова сказала "Интерфаксу", что Бурсин госпитализирован для проведения назначенных следствием медицинских экспертиз.

Отряд пожарных под руководством Бурсина первым прибыл на место пожара в торговом центре "Зимняя вишня". По версии следствия, Бурсин не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте возгорания. Утверждается, что он неправильно присвоил номер ранга пожара, из-за чего на место приехало меньше экипажей, чем положено при таких ЧП.

Сам Андрей Бурсин вину не признал. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

25 марта в кемеровском торговом центре"Зимняя вишня" произошел пожар, в котором погибли 60 человек. По уголовному делу в качестве обвиняемых проходит 11 человек, среди нихчетыре сотрудника МЧС, чиновники и работники торгового центра.