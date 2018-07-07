Задержан пожарный, первым прибывший к "Зимней вишне"

Задержан глава первого отряда службы пожаротушения Кемеровской области Андрей Бурсин, первым прибывший на место пожара в торговом центре "Зимняя вишня", при котором погибли десятки людей.

Бурсина обвиняют в халатности. По версии следствия, он не организовал разведку и управление силами и средствами на месте происшествия.

Вскоре после пожара Андрей Бурсин заявлял, что представителей администрации и охраны торгового центра "Зимняя вишня" не было на месте в момент прибытия пожарных, хотя они обязаны были их встретить и сообщить, сколько людей может находиться в здании.

Бурсин – не первый пожарный, задержанный по делу о гибели людей в "Зимней вишне". Командира еще одного звена, Сергея Генина арестовали по делу о халатности, хотя сам он вину отрицает.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. По делу о пожаре под стражей остаются 8 человек.