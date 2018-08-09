Опрос социологов: уровень поддержки внешней политики Путина снижается

Число россиян, поддерживающих внешнюю политику президента России Владимира Путина, за два года снизилось с 22 до 16 процентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

Одновременно снизилось и число тех, кто считает, что Путин защищает российские государственные интересы. Два года назад так считала четверть респондентов, сейчас — 17 процентов.

В то же время социологи "Левада-центра" зафиксировал рост числа россиян, считающих Путина опытным политиком— с 33 процентов в 2016 году до 49 процентовв июле 2018 года. Отвечая на вопрос, чем им не нравится президент, 16 процентов россиян отметили, что Путину "чужды интересы народа", а 14 процентов — что он "связан с коррумпированными политиками".

В июне "Левада-центр" опубликовал данные опроса, согласно которым около половины россиян (51 процент) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента страны после 2024 года. Число тех, кто этого не хочет, составило 27 процентов.