СМИ: Трамп может получить право самостоятельно вводить санкции

Президент США Дональд Трамп может получить право самостоятельно и без согласования с Конгрессом вводить санкции в отношении государств, причастных к вмешательству в американские выборы. Такой указ готовит Белый дом. Об этом со ссылкой на проект документа сообщает The Washington Post.

По данным газеты, подготовка документа стала реакцией Трампа и его окружения на критику в связи с предполагаемым вмешательством Кремля. Проект указа предусматривает, в частности, введение санкций против "десяти из 30 крупнейших компаний" в стране, чье правительство вмешалось в избирательный процесс в Соединенных Штатах. Издание подчеркивает, что документ находится на стадии разработки и еще может претерпеть изменения.

Накануне Вашингтон объявил об очередных санкциях в отношении России – в связи с отравлением в Англии бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Ограничения вступят в силу 22 августа. Они предусматривают запрет на экспорт в Россию электронных устройств, которые применяются в авиации.

В Министерстве иностранных дел России новые санкции назвали "драконовскими".