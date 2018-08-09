Адвокат "Агоры" просит перевести Сенцова в больницу в Крыму

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Наташа Добрева обратилась к уполномоченному России при Европейском суде по правам человека Михаилу Гальперину с просьбой перевести Олега Сенцова в гражданскую больницу в Крыму. Ранее ЕСПЧ постановил перевести украинского режиссёра, который уже 88 дней держит голодовку в российской тюрьме,в больницу, которая находится ближе к месту проживания его семьи.

В письме Добревой, которое опубликовал в телеграм-канале руководитель "Агоры" Павел Чиков, она просит "озаботиться безопасным переводом " Сенцова в госпиталь Святителя Луки в Симферополе до тех пор, пока он не окончит голодовку.

Как рассказал РБК адвокат Дмитрий Динзе,Сенцова ознакомили с письмами в адрес ЕСПЧ с просьбой о переводе в гражданскую больницу. Однако он опасается, что не переживет этапирование из-за слабого здоровья. Кроме того, он заявил, что не хочет уезжать из тюремной больницы, поскольку там к нему хорошо относятся.

Накануне сестра украинского режиссера Олега Сенцова сообщила, что состояние её брата "катастрофическое". По словам Натальи Каплан, Сенцов передал ей письмо через своего адвоката, в котором написал, что "почти не встает" и что "конец близок". При этом он отказывается от перевода в гражданскую больницу, так как там "над ним издеваются еще больше, чем в тюремной".

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая режиссер объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор.