Сестра Сенцова: "Олег почти не встает. Он написал, что конец близок"

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской тюрьме 87-й день, сообщила, что состояние ее брата "катастрофическое".

По словам Натальи Каплан, Сенцов передал ей письмо через своего адвоката, в котором написал, что "почти не встает" и что "конец близок". При этом он отказывается от перевода в гражданскую больницу, так как там "над ним издеваются еще больше, чем в тюремной".

В письме Сенцов также сообщил, что ему не передают писем и он находится в полном информационном вакууме. "Я вообще не представляю, что еще можно сделать и как его вытащить. Все очень плохо", - подытожила Каплан.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. 14 мая режиссёр объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор. Состояние Сенцова ухудшается с каждым днем, но он неоднократно заявлял, что будет держать голодовку "до конца".