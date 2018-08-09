Верховный суд России отклонил жалобу Telegram на отказ отменить распоряжение ФСБ, по которому мессенджер обязан предоставлять ключи для расшифровки сообщений пользователей по первому требованию спецслужбы.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Telegram, заявил в суде, что приказ ФСБ нарушает конституционное право граждан на тайну переписки и не обеспечивает соблюдение баланса публичных и частных интересов. Он также отметил, что пользователи Telegram используют законные способы защиты переписки.

Ранее руководство Telegram отказалось выполнять приказ ФСБ от 19 июля 2016 года, на основании которого администрация мессенджера обязана предоставлять доступ к частной переписке пользователей. Это стало основанием для иска о блокировке Telegram на территории России, поданного Роскомнадзором и удовлетворенного Таганским районным судом.

Мессенджер пытаются заблокировать с 16 апреля 2018 года. Из-за этого Telegram работает с перебоями и, по данным исследовательской компании Mediascope, потерял пятую часть российской аудитории.