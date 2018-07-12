Роскомнадзор предложил операторам связи не использовать Telegram

Роскомнадзор разослал операторам связи письмо, в котором предостерег их от использования мессенджера Telegram для связи с клиентами. В ведомстве заявили о "репутационных и иных рисках" для компаний-провайдеров. Копию письма опубликовал IT-специалист Филипп Кулин в телеграм-канале "Эшер II".
В Роскомнадзоре подтвердили рассылку документа, сообщает агентство RNS. В письме отмечается, что ведомство стало получать жалобы от абонентов "на оказание некоторыми операторами связи информационно-справочных услуг с использованием сервисов мессенджера Telegram".
С 16 апреля по решению суда Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.
Акции в поддержку мессенджера и его создателей прошли Москве, Петербурге и других городах России.
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