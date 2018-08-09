Рубль резко подешевел на фоне объявления новых санкций США

Рубль резко подешевел на фоне объявленных Вашингтоном новых санкций в отношении России. По отношению к евро курс российской валюты потерял три рубля, по отношению к доллару – два рубля 69 копеек. Установленный Центральным банком курс евро на 10 августа составил почти 77 рублей, курс доллара – 66 рублей 28 копеек. Кроме этого, в четверг резко подешевели акции крупных российских банков, государственные облигации, а также активы компании "Аэрофлот".

Новые санкции США в отношении России вступят в силу 22 августа. Ограничения связаны с отравлением в Англии бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Вашингтоне заявили, что, применив в Великобритании боевое отравляющее вещество "Новичок", Россия нарушила международное право. Новые санкции предусматривают запрет на экспорт в Россию электронных устройств, которые применяются в авиации, а "Аэрофлоту" могут запретить полеты в США.