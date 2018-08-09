Марии Алехиной удалось покинуть Россию

Участница Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию, несмотря на запрет на выезд, и направляется в Эдинбург. Об этом говорится в твиттере Pussy Riot. Других деталей не сообщается.

Накануне пограничная служба в аэропорту Домодедово не выпустила Алехину из России в Великобританию, где у активистки запланированы гастроли. Позднее стало известно, что участнице Pussy Riot запретили выезд за неотбытое наказание в виде общественных работ, к которым ее приговорили за акции протеста.

В сообщении, опубликованном сегодня, отмечается, что выступления активистки на фестивале в Эдинбурге пройдут по плану.