В Кремле предложили изъять у бизнеса 500 млрд на "майский указ"

Помощник президента России Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять более 500 миллиардов рублей доходов у нефтехимических, химических и металлургических компаний для выполнения "майского указа". Об этом сообщают РБК и The Bell со ссылкой на источники.

В письме Белоусов отмечает, что в 2017 году благодаря рыночной конъюнктуре металлургическим и химическим компаниям-экспортерам удалось заработать более полутора триллионов рублей прибыли, а налоговая нагрузка на них ниже, чем в нефтегазовой отрасли. Белоусов назвал 14 компаний, у которых , по его мнению, можно изъять сверхдоходы. Среди них - "Норникель", АЛРОСа, "Сибур", Evraz, "Северсталь", "Уралкалий", "Полюс", "Мечел" и НЛМК. Изъятие предлагается провести путем повышения налогов в отрасли.

Владелец НЛМК Владимир Лисин раскритиковал предложение, назвав его "поощрением неэффективности".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РБК на вопрос о том, одобрил ли Путин инициативу, ответил отрицательно.

Согласно новому "майскому указу" президента Путина, Россия должна к 2024 году добиться повышения продолжительности жизни и снижения уровня бедности. Глава правительства Дмитрий Медведев оценил расходы на их выполнение в 8 триллионов рублей.