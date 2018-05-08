Медведев: новый "майский указ" требует расходов в 8 трлн. рублей

На выполнение подписанного президентом указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" потребуется минимум 8 триллионов рублей. Об этом во вторник заявил Дмитрий Медведев, исполняющий обязанности премьер-министра России.
"Минимальные средства" уже найдены, заявил Медведев на встрече с фракцией КПРФ.
Накануне Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2024 году вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, увеличить продолжительность жизни до 78 лет и снизить уровень бедности в два раза.
Указ включает в себя 12 проектов, которые правительство должно скорректировать или разработать до октября этого года. Они связаны с вопросами демографии и здравоохранения, экологии, инфраструктуры, предпринимательства, культуры и науки.
Также вскоре после прошедшей в понедельник инаугурации Владимир Путин предложил Государственной думе кандидатуру Дмитрия Медведева на должность главы правительства.
В декабре 2017 года Путин утверждал, что подписанные им 6 лет назад "майские указы" исполнены на 94 процента, но при этом добавил, что "нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать".
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