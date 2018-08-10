"Новая газета" нашла у дочери депутата Слуцкого особняк за 140 млн рублей

Дочь депутата Государственной думы России Леонида Слуцкого Ирина владеет домом в подмосковном поселке "Миллениум парк", стоимость которого без отделки составляет почти 140 миллионов рублей. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на данные Росреестра.

По информации издания, речь идет об особняке площадью почти 600 квадратных метров, который Ирина Слуцкая приобрела в 2014 году, когда ей было 23 года. Тогда она работала ассистентом главного редактора глянцевого журнала Harperʼs Bazaar.

Как отмечает газета, за последние 10 лет, которые депутат Слуцкий отчитывался о доходах, больше всего он заработал в 2015 году — пять с половиной миллионов руб­лей, то есть по 458 тысяч рублей в месяц. Но даже так депутату пришлось бы копить на подмосковную дачу дочери около 25 лет, не совершая никаких других трат.

Леонид Слуцкий не ответил на многочисленные звонки и оставил без ответа вопросы, переданные через пресс-секретаря. Его дочь также не захотела общаться с "Новой газетой".

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обнаружил, что депутат Слуцкий в течение десяти лет не декларировал гектар земли на Рублевском шоссе. Подобное нарушение могло привести к досрочному прекращению полномочий депутата. Но глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Наталья Поклонская объяснила ситуацию "технической ошибкой".

Кроме того, ФБК утверждает, что обнаружил у жены депутата пентхаус стоимостью более 400 миллионов рублей. Квартира площадью 562 квадратных метра располагается в элитном жилом комплексе "Кутузовская ривьера" в Москве. По документам она принадлежит полной тезке супруги депутата. По версии ФБК, пентхаус может быть взяткой, которую Слуцкий якобы требовал у бизнесмена Сергея Полонского, компания которого строила жилой комплекс. В 2017 году предприниматель написал заявление в прокуратуру о вымогательстве взятки депутатом.

Самому Слуцкому понадобилось бы 100 лет, чтобы заработать на такую недвижимость, подчеркнули в ФБК.