ФБК обнаружил у жены депутата Слуцкого пентхаус за 400 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального обнаружил у жены депутата Государственной думы России Леонида Слуцкого пентхаус стоимостью более 400 миллионов рублей. Утверждается, что квартира площадью 562 квадратных метра располагается в элитном жилом комплексе "Кутузовская ривьера" в Москве. Расследование опубликовано на Youtube-канале Навального.

По версии ФБК, пентхаус может быть взяткой, которую Слуцкий якобы требовал у бизнесмена Сергея Полонского, компания которого строила жилой комплекс. В 2017 году предприниматель написал заявление в прокуратуру о вымогательстве взятки парламентарием.

Представители Слуцкого пока никак не прокомментировали расследование.

​Навальный ранее неоднократно выпускал расследования о представителях российской власти, среди которых премьер-министр Дмитрий Медведев и бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. В этих расследованиях оппозиционер обвинял политиков в коррупции. В российских правительственных структурах подобные обвинения отрицали.