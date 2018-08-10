На слушателей заседания по делу "Нового величия" составили протоколы

Судебные приставы Дорогомиловского районного суда Москвы составили протоколы на четверых слушателей, присутствовавших на заседанииАнны Павликовой, обвиняемой по делу об организации "Новое величие". Об этом ОВД-Инфо сообщила активистка Ирина Яценко.

Олега Еланчика, Стефанию Ветрову, Игоря Макаршина и Евгения Антохина обвинили в неисполнении распоряжения судебного пристава. За это предусмотрен штраф до тысячи рублей.

По информации Яценко, на Ветрову протокол составили из-за видеосъемки в суде,на Антохина — из-за того, что он пытался оказать юридическую поддержку Ветровой. Еланчик и Макаршин, по утверждению приставов, выкрикивали в суде провокационные лозунги.

9 августа Дорогомиловский суд Москвы еще на месяц продлил срок ареста 18-летней Анны Павликовой, несмотря на ухудшения состояния здоровья.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показаниях трех мужчин. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.