Суд на месяц продлил арест Анны Павликовой

Суд в Москве продлил на месяц арест 18-летней Анны Павликовой, обвиняемой по делу организации "Новое величие". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Павликова содержится в следственном изоляторе. Её адвокаты настаивали на переводе их подзащитной под домашний арест.

Ранее стало известно, что из-за пребывания в СИЗО у Павликовой ухудшилось состояние здоровья. При этом медицинские работники следственного изолятора утверждают, что никаких проблем со здоровьем у обвиняемой нет.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.

Всего по уголовному делу проходят десять человек: шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он же написал устав фейковой организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

Обвиняемые, в свою очередь, неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.