Забастовка пилотов Ryanair затронет 55 тысяч пассажиров в пяти странах

Пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в пятницу проводят забастовку в пяти европейских странах. Это самая масштабная забастовка в истории Ryanair. Она связана с недовольством условиями работы и оплаты труда пилотов.

В Германии, Швеции, Ирландии, Бельгии и Нидерландах отменены около 400 рейсов – каждый шестой из запланированных на этот день.В общей сложности от забастовки пострадают около 55 тысяч пассажиров, из них – более 42 тысяч в Германии, сообщает "Немецкая волна".

Председатель профсоюза пилотов Cockpit Мартин Лохер заявил, что Ryanair не проявляет конструктивных намерений достичь соглашения с пилотами. Из-за отсутствия прогресса на продолжающихся с начала года переговорах 96 процентов опрошенных членов Cockpit высказались за дальнейшую борьбу путем забастовки.

Пострадавшим от забастовки пассажирам предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет. Выплату других компенсаций руководство Ryanair отклоняет.

Лоукостер Ryanair существует более 30 лет. Компания базируется в Ирландии. Она выполняет полеты более чем по 1600 направлениям в 29 странах.