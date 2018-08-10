Европейский университет получил новую лицензию

Европейский университет в Санкт-Петербурге получил новую лицензию на образовательную деятельность. Соответствующий приказ опубликован на сайте Рособрнадзора. Ранее сообщалось, что вуз успешно прошел проверку для получения лицензии.

Европейский университет в Санкт-Петербурге считается одним из лучших частных вузов России. В прошлом году университет лишили права заниматься образовательной деятельностью. Кроме этого, у вуза забрали здание на Гагаринской улице. Это привело к акциям протеста в Петербурге.