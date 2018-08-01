Европейский университет успешно прошел проверку Рособрнадзора

Европейский университет в Санкт-Петербурге успешно прошел проверку Рособрнадзора для получения новой лицензии. Об этом сообщается на сайте вуза.

Европейский университет в Санкт-Петербурге считается одним из лучших частных вузов России. В прошлом году университет лишили права заниматься образовательной деятельностью. Кроме этого, у вуза забрали задние на Гагаринской улице. Это привело к акциям протеста в Петербурге.

В июне Европейский университет начал процедуру получения новой лицензии.