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Европейский университет успешно прошел проверку Рособрнадзора

Ректор Европейского университета Николай Вахтин

Европейский университет в Санкт-Петербурге успешно прошел проверку Рособрнадзора для получения новой лицензии. Об этом сообщается на сайте вуза.

Европейский университет в Санкт-Петербурге считается одним из лучших частных вузов России. В прошлом году университет лишили права заниматься образовательной деятельностью. Кроме этого, у вуза забрали задние на Гагаринской улице. Это привело к акциям протеста в Петербурге.

В июне Европейский университет начал процедуру получения новой лицензии.

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