Центр "Э" обнаружил в офисе еврейской общины антисемитские книги

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") в пятницу провели обыски в офисе Московской еврейской религиозной общины. Полицейские обнаружили несколько книг националистического и антисемитского характера. Об этом сообщает "Интерфакс".

Обыски прошли в рамках проверки в отношении лидера сионистской организации "Шахар" Александра Каргина. Неизвестные сообщили в полицию, что он занимается экстремистской деятельностью. Сам Каргин утверждает, что книги ему подбросили. Глава "Шахар" должен будет явится в полицию для дачи показаний.