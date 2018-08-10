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Центр "Э" обнаружил в офисе еврейской общины антисемитские книги

Иллюстративное фото

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") в пятницу провели обыски в офисе Московской еврейской религиозной общины. Полицейские обнаружили несколько книг националистического и антисемитского характера. Об этом сообщает "Интерфакс".

Обыски прошли в рамках проверки в отношении лидера сионистской организации "Шахар" Александра Каргина. Неизвестные сообщили в полицию, что он занимается экстремистской деятельностью. Сам Каргин утверждает, что книги ему подбросили. Глава "Шахар" должен будет явится в полицию для дачи показаний.

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