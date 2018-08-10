Российский Красный Крест не выдержал аудиторской проверки

Международный Комитет Красного Креста приостановил работу с головным офисом Российского Красного Креста (РКК) и будет взаимодействовать напрямую с региональными отделениями. Это произошло после аудита, проведенного в организации, сообщило издание Znak.com. Аудит проводился международной компанией Deloitte, входящей в "большую четвёрку" мировых аудиторских компаний.

По итогам аудита прямое сотрудничество между головными офисами РКК и Международного Комитета Красного Креста (МККК) было прекращено. Прекратилось и финансирование аппарата РКК.

Одним из направлений, которое финансировалось МККК через российских коллег — помощь беженцам из Донбасса. На эти цели с 2014 года МККК передавал в РКК ежегодно не менее 30 миллаонов рублей.

К деятельности Российского Красного Креста претензии возникают не в первый раз, хотя ранее они исходили от общественности. Так, в 2012 году возникли вопросы по поводу расходования средств, собранных на помощь пострадавшим от наводнения в Крымске.

В 2014 году возникали вопросы по работе Крымского Красного Креста (на территории аннексированного Россией Крымского полуострова) по доставке гуманитарной помощи крымчанам, так как возникли слухи, что часть гуманитарной помощи разворовали. В Крымском отделении Красного Креста изданию Znak.com рассказали, что проверка Следственного комитета не подтвердила сообщения о воровстве гуманитарной помощи.

Последняя крупная претензия к РКК касалась сбора средств для пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в марте 2018 года. Именно Российский Красный Крест стал главным агрегатором сбора пожертвований. Спустя месяц издание «Московский комсомолец» выпустило текст «Пострадавшим в „Зимней вишне“ не дошли миллионы пожертвований», где говорилось, что спустя месяц после трагедии пострадавшие и родственники погибших не получили собранных денег.