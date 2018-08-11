Избитый в ярославской колонии заключенный получил госзащиту

Избитый в ярославской колонии N1 заключённый получил госзащиту. Следствие признало Евгения Макарова потерпевшим. Об этом в разговоре с агентством "Интерфакс" сообщила его адвокат Ирина Бирюкова. Как именно будет осуществляться госзащита, пока неизвестно. Макаров сейчас находится в колонии N8.

Кадры избиения Макарова в июле опубликовала "Новая газета". Вскоре были арестованы 11 человек, еще один - отправлен под домашний арест. На суде сотрудники колонии рассказали, что избить Евгения Макарова поручил бывший начальник Дмитрий Николаев. Заключенный якобы нагрубил сотрудникам ФСИН. А начальник учреждения якобы потребовал снять избиение на камеру, чтобы "проверить исполнение указаний".

После публикации видео с пытками адвокату Бирюковой пришлось покинуть Россию из-за угроз. О предоставлении госзащиты Бирюковой пока неизвестно.

Накануне наказать виновных в пытках Макарова призвали в ООН.