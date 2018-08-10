ООН потребовала от России наказать виновных в пытках Евгения Макарова

Комитет против пыток ООН потребовал от России наказать всех причастных к пыткам заключенного ярославской колонии Евгения Макарова. Об этом говорится в опубликованных комитетом рекомендациях.

От российской стороны также требуют привлечь к ответственности тех, кто скрывал видеозапись с пытками Макарова. В комитете обеспокоены неэффективностью видеонаблюдения в колониях. В ООН также попросили Россию обеспечить безопасность адвоката "Общественного фонда" Ирины Бирюковой, которая распространила запись пыток Макарова.

​Макаров пожаловался на пытки в ярославской колонии в прошлом году. Тогда правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. 20 июля "Новая газета" опубликовала полученную правозащитниками видеозапись избиения Макарова.

После публикации видео нескольких сотрудников колонии арестовали, а власти стали заявлять о грядущих проверках в местах лишения свободы и возможной реформе ФСИН. Сам Макаров сообщил, что боится за свою жизнь, а его адвокат Ирина Бирюкова, покинувшая Россию из-за угроз, попросила обеспечить осужденному государственную защиту.