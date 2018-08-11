Осуждённому по "делу 26 марта" не пересчитали срок по новому закону

Александру Шпакову, осуждённому на полтора года колонии по "делу 26 марта", не пересчитали срок по новому закону, который приравнивает день в следственном изоляторе к полутора дням в колонии. Об этом сообщила координатор движения "Открытая Россия" Полина Немировская.

По данным Немировской, Шпаков своевременно направил документы в спецчасть колонии N3 Смоленской области с просьбой пересчитать ему срок. Однако в базе суда документы не значатся. Немировская добавила, что заключенный должен был выйти на свободу 6 августа.

По версии следствия, на акции 26 марта 2017 года в Москве Шпаков ударил полицейского, когда пытался освободить других задержанных из "автозака". Шпаков признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Потерпевший, подполковник Валерий Гоников, не настаивал на лишении свободы подсудимого.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Шпакова политическим заключенным.

Акция против коррупции в центре Москвы прошла по призыву Алексея Навального. Власти не разрешили проведение мероприятия. В ходе протеста были задержаны более тысячи человек. Несколько человек получили реальные сроки.