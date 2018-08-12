ФСИН: Олег Сенцов не покидал колонию в Лабытнанги

Осуждённый в России украинский режиссёр Олег Сенцов не покидал колонию в городе Лабытнанги. Об этом сообщила Федеральная службы исполнения наказаний.

В ночь на понедельник, 12 августа, в прессе появились сообщения, что Сенцов покинул колонию и вылетел из Салехарда. СМИ ссылались на пост журналистки Виктории Ивлевой в фейсбуке. Ивлева участвует в кампании в поддержку Сенцова. Именно она сообщила, что самолёт с режиссёром вылетел из Салехарда. Но позднее написала, что больше у неё нет никакой информации. "Начинаю подозревать, что над нами, возможно, посмеялись", - отметила Ивлева.

Ранее адвокат Юрий Динзе предупредил, что в ближайшее время в состоянии здоровья Сенцова могут произойти необратимые изменения. С 14 мая заключённый держит голодовку, требуя освобождения из российских тюрем нескольких десятков украинских политзаключённых.

Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.

