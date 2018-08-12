Власти Германии отменили запрет на нацистскую символику в играх

Власти Германии приняли решение отменить запрет на демонстрацию свастики в видеоиграх. Теперь символику нацистского режима можно будет демонстрировать в развлекательных продуктах, но только в том случае, если это оправдано тематикой игры.

Запрет на экстремистскую символику по-прежнему в силе, но в USK - немецкой организации, накладывающей ограничения по возрасту на развлекательное программное обеспечение, заявили, что теперь к видеоиграм будут предъявляться те же требования, что и к фильмам. Это означает, что любая игра может быть допущена к продаже, если использование в ней запрещенной символики сюжетно и драматически обосновано.

В Германии запрещена символика групп и организаций, чья деятельность признана антиконституционной. До недавнего времени это приводило к тому, что практических все компьютерные игры на тему Второй мировой войны выходили в Германии в видоизмененной версии - без свастик.