В Москве пройдет "Марш матерей" в поддержку Павликовой и Дубовик

В Москвев среду, 15 августа пройдет "Марш матерей" с требованием освободить Анну Павликову, Марию Дубовик и других обвиняемых по делу об организации "Новое величие". Об этом сообщается в фейсбуке организаторов акии.

"Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело "Нового величия", сегодня находятся в опасности", — говорится в сообщении.

Участники акции планируют пойти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице. Акция не согласована с московскими властями.

По делу ранее неизвестного движения "Новое величие" в середине марта в Москве были арестованы 10 человек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

Обвиняемые, в свою очередь, неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.

На прошлой неделе суд продлил арест 18-летней Анны Павликовой до 13 сентября. Адвокаты настаивали на переводе её под домашний арест из-за проблем со здоровьем.