Журналист Политковский опроверг версию коллеги об убийстве Листьева

Журналист, один из ведущих программы "Взгляд" Александр Политковский прокомментировал версию своего коллеги Дмитрия Захарова о том, что заказчиком убийства генерального директора ОРТ Владислава Листьева в 1995 году был ныне покойный олигарх Борис Березовский.

Как сказал Политковский телеканалу РЕН ТВ, "это расхожая теория. Она имела место быть". При этом, как считает Политковский, на беглого человека, каким стал Березовский,"всегда проще всего это дело списать".

При этом Политковский отметил, что решение не давать больше рекламу на телеканале принимал не Листьев, а совет директоров. "Поэтому стрелять в Листьева - это все равно, что стрелять в телевизор",- заявил он. Каких-либо следственных действий, которые бы доказывали причастность Березовского к убийству нет . "Я в это не верю", - заключил Политковский.



Накануне тележурналист и также бывший ведущий программы "Взгляд" Дмитрий Захаров назвал заказчиком убийства Владислава Листьева Бориса Березовского. Захаров связал гибель Листьева с монополией руководства телеканала на размещение телевизионной рекламы. Речь шла о четверти миллиарда долларов, проценты с которых, как следует из слов Захарова, терял Березовский в результате действий Листьева.



Тележурналист был убит 1 марта 1995 года возле своего дома в Москве. Преступление до сих пор не раскрыто.

Борис Березовский, в 1990-е годы один из крупнейших российских бизнесменов, в начале 2000-х годов переехал в Лондон и стал критиком Владимира Путина. Он называл дела против него и его компаньонов политически мотивированными. Березовский скончался в 2013 году при невыясненных обстоятельствах.

