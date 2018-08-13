СМИ: в поджоге церкви XVIII века в Карелии подозревают школьника

В карельском городе Кондопога деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы XVIII века мог поджечь 15-летний подросток. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

У подозреваемого психические отклонения, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органахКарелии. По его словам, свои действия подросток объяснил тем, что "хотел прославиться на весь мир". По информации собеседника "Интерфакса", 15-летний школьник причисляет себя к сатанистам. Якобы церковь ему просто не понравилась.

"Комсомольская правда" сообщила со ссылкой на местных жителей, что поджог устроил подросток, приехавший в Карелию на каникулы к бабушке. По неподтвержденным данным, он использовал для поджога пять литров бензина.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге, построенная в 1774 году, полностью сгорела 10 августа. В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии сказали, что рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем со стороны туристов, а также поджог. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Церковь – объект культурного наследия федерального значения. Числилась на балансе местной епархии. Она является памятником Заонежской деревянной архитектуры и символом города Кондопога. Храм расположен на берегу Онежского озера.

На восстановление церкви потребуется около 80 миллионов рублей, считает эксперт "Росохранкультуры" Татьяна Вахрамеева.