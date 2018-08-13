Курс рубля обновил очередной двухлетний минимум. На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 13 августа, доллар превысил отметку в 68 рублей впервые за два года. Курс евро также вырос почти на рубль.

Ключевым фактором падения рубля остаются санкции Соединённых Штатов. Российская валюта начала дешеветь после того, как СМИ сообщили о подготовке американскими сенаторами новых ограничительных мер. Они могут затронуть проведение долларовых операций для государственных банков, запрет на инвестиции в российский госдолг и ограничения на экспорт технологий для нефтегазовой отрасли.

Кроме того на прошлой неделе Госдепартамент США объявил о санкциях из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Вашингтон обвиняет в причастности к нападению Москву. Новые ограничения вступят в силу 22 августа. В частности, вводится запрет на экспорт в Россию товаров, которые используются в сфере национальной безопасности.