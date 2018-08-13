Суд в Новосибирске отказался пересматривать результаты ЕГЭ

Центральный районный суд Новосибирска отказал выпускнику гимназии в пересмотре его результатов ЕГЭ (Единого государственного экзамена). Об этом сообщает ТАСС. Артем Веселов стал первым российским школьником, оспорившим результаты экзамена в суде. До этого суды рассматривали только дела о нарушении регламента при проведении ЕГЭ.

Артём Веселов сдал ЕГЭ по обществознанию, набрав 88 баллов. Он считает, что ему неправильно снизили баллы за три задания. Школьные учителя выпускника согласились с его мнением. Сначала Веселов оспорил результат в региональной конфликтной комиссии, члены которой согласились с его доводами и повысили баллы по одному из заданий. Однако объяснения не удовлетворили школьника, и он обратился в региональное министерство образования, где ему заявили, что все задания оценены корректно. Кроме того, чиновники заявили, что в ответах он ссылался на учебник Высшей школы экономики, которого нет в перечне официально рекомендованных для изучения в школе. После этого школьник обратился в суд.