Полицейский избил задержанного подростка до сотрясения мозга

В поселке Юргамыш Курганской области полицейский при задержании избил ногами 17-летнего подростка. Врачи районной больницы диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга.

По информации местных СМИ, молодой человек, имя которого не сообщается, взял без разрешения автомобиль родителей, чтобы покататься. На дороге его остановил полицейский патруль. Когда подросток вышел из машины, сотрудник полиции повалил его на землю, после чего нанес несколько ударов ногой по голове.

По данному факту Следственный комитет по Курганской области начал доследственную проверку.